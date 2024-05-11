Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.
Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.