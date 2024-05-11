11 May 2024 - 21:27- Spor G:

Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

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Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş kafilesi, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi mask
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi
Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı.

Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Takımı havalimanında taraftar grubu karşıladı. Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, forma imzalattı.

Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi

Kaynak: AA

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11 May 2024 - 21:27 AA Antalya- Spor

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