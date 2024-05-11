11 May 2024 - 20:40- Gündem G:

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı

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Bingöl'de hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı mask
Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı
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Bingöl’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik yön levhasına çarpan hafif ticari araçta 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı’nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik yön levhasına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 20:40 DHA Bingöl- Gündem

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