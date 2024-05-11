Kontrolden çıkan hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 4 yaralı

Bingöl’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik yön levhasına çarpan hafif ticari araçta 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aftor İnalı Bulvarı’nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik yön levhasına çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.