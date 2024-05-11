Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Eyüpsultan'da, arıza yapan emniyet şeridindeki vince, yabancı turistleri taşıyan minibüs çarptı. Arkadan gelen bir otomobil ise kaza yapan minibüsün altında girdi. 2'si turist 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 16.45 sıralarında, Hasdal - Kemerburgaz Yolu Alibeyköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan Buyuran kontrolündeki 34 CVY 351 plakalı sepetli vinç arıza yaptı. Vinç şoförü, aracı emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikametteki İsmail Çetin kontrolündeki 34 UD 3806 plakalı, yabancı turistleri taşıyan minibüs, emniyet şeridindeki vince çarptı. Ardından Muhittin Önay idaresindeki 06 HM 169 plakalı otomobil de minibüse çarparak altına girdi. Kazada, minibüsteki iki turist ile vinç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.