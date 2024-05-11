11 May 2024 - 19:38- Gündem G:

Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

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İstanbul'da emniyet şeridindeki arızalı vince, turist taşıyan minibüs çarptı. Ardından otomobilde minibüse çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı
Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı
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Eyüpsultan'da, arıza yapan emniyet şeridindeki vince, yabancı turistleri taşıyan minibüs çarptı. Arkadan gelen bir otomobil ise kaza yapan minibüsün altında girdi. 2'si turist 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 16.45 sıralarında, Hasdal - Kemerburgaz Yolu Alibeyköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan Buyuran kontrolündeki 34 CVY 351 plakalı sepetli vinç arıza yaptı. Vinç şoförü, aracı emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı istikametteki İsmail Çetin kontrolündeki 34 UD 3806 plakalı, yabancı turistleri taşıyan minibüs, emniyet şeridindeki vince çarptı. Ardından Muhittin Önay idaresindeki 06 HM 169 plakalı otomobil de minibüse çarparak altına girdi. Kazada, minibüsteki iki turist ile vinç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Alibeyköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Korkunç kaza! Emniyet şeridindeki vince turist taşıyan minibüs çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 19:38 DHA İstanbul- Gündem

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