Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti

Süper Lig’de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı’ndan THY’nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul’a gitmesi planlandı.
UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ
Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00’de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı’na tekrar döndü.
Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.
"2 KEZ YILDIRIM İSABET ETTİ"
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." dedi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.