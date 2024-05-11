11 May 2024 - 19:26- Spor G:

Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor’un uçağına yıldırım düştü.

Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti mask
Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti
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Süper Lig’de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı’ndan THY’nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul’a gitmesi planlandı.

UÇAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00’de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı’na tekrar döndü.
Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.

Son dakika! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti

"2 KEZ YILDIRIM İSABET ETTİ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." dedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kayserispor takımının ve teknik heyetin havalimanında beklediği, herkesin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: MYNET

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11 May 2024 - 19:26 - Spor

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