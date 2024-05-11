11 May 2024 - 18:26- Gündem G:

Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'da 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü. Çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa’da inşaatta çalışırken başına briket düşen Abdullah Çevik (15), hayatını kaybetti.

Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü

Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşatta yardımcı eleman olarak çalışan Abdullah Çevik, başına briket düşmesi sonucu yaralandı. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Çevik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Düşme, inşaat, şanlıurfa, briket, Bir, ilgili, sağlık, eğitim

11 May 2024 - 18:26 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı mask
Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Emine Erdoğan, annelerle bir araya geldi mask
Emine Erdoğan, annelerle bir araya geldi
Noonan Sendromu hastası Melis'e sınıf haline getirilen odasında eğitim mask
Noonan Sendromu hastası Melis'e sınıf haline getirilen odasında eğitim
Trabzon Şehir Hastanesi’nde kaba inşaat tamamlandı mask
Trabzon Şehir Hastanesi’nde kaba inşaat tamamlandı
Bakan Göktaş: Anneler için en iyisini yapma gayretimizi sürdüreceğiz mask
Bakan Göktaş: Anneler için en iyisini yapma gayretimizi sürdüreceğiz
Sahiplendirdiği evde kaybolan ‘Lucky’i gözyaşlarıyla arıyor mask
Sahiplendirdiği evde kaybolan ‘Lucky’i gözyaşlarıyla arıyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber