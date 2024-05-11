Feci kaza! 15 yaşında inşaatta çalışan çocuğun başına briket düştü

Şanlıurfa’da inşaatta çalışırken başına briket düşen Abdullah Çevik (15), hayatını kaybetti.
Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşatta yardımcı eleman olarak çalışan Abdullah Çevik, başına briket düşmesi sonucu yaralandı. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Çevik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.