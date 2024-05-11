11 May 2024 - 18:19- Gündem G:

Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak'ta markette çalışan kişi sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Dirseğine kadar makineye girdiği öğrenilince kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı mask
Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde markette çalışan Mustafa Ç. (23) sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Ekipler, müdahalelerine rağmen kolunu kurtaramadıkları Mustafa Ç.’yi kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Ç., kıyma çekerken sağ kolunu makineye kaptırdı. Kolu makineye sıkışan Mustafa Ç.’nin mesai arkadaşları sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler Mustafa Ç.’ye acı çekmemesi için narkoz vererek 2 saat boyunca kolunu kıyma makinesinden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Mustafa Ç.’nin kolunun dirseğe kadar makineye girdiği öğrenildi. Sedyeye, kıyma makinesi ile birlikte alınan Mustafa Ç., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kolunu kaptırdı! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 18:19 DHA Zonguldak- Gündem

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