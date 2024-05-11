Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde takla atan otomobildeki Ecrin Aktaşoğlu (13) öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, Suruç-Akçakale yolu Büyük Ziyaret Mahallesi yakınlarında meydana geldi.İlçe merkezine giden Kadir Aktaşoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 38 SK 927 plakalı otomobil takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kadir Aktaşoğlu (39) ile eşi Zeliha (36) ve çocukları İsmail (3), Mahmut (7), Hiranur (9), İlayda (11), Ecrin (13) ve Ruken Aktaşoğlu (14) yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ecrin Aktaşoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.