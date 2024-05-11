11 May 2024 - 18:02- Gündem G:

Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü

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Ankara'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden işçi 23'üncü kattan düşerek öldü.

Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü
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Ankara'da çalıştığı inşaatın 23'üncü katından düşen Hasan Dalgıç (25), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'taki site inşaatında meydana geldi. İşçi Hasan Dalgıç, 23 katlı blokta en üst katta çalışırken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dalgıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü

Hasan Dalgıç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 18:02 DHA Ankara- Gündem

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