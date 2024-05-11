Feci şekilde can verdi! İnşaat işçisi 23'üncü kattan düştü

Ankara'da çalıştığı inşaatın 23'üncü katından düşen Hasan Dalgıç (25), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'taki site inşaatında meydana geldi. İşçi Hasan Dalgıç, 23 katlı blokta en üst katta çalışırken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dalgıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Dalgıç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.