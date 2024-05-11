11 May 2024 - 17:49- Gündem G:

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu

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Türkiye’nin tanınmış genç yazarlarından Dilara Keskin, okurları için Alanya’da imza günü düzenledi. İmza gününe gelenler yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu mask
Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu
Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu
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Birçok türde kitap yazan genç okurların sevgilisi Dilara Keskin, bugün Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan Özkan Plaza’da (Özkan Kırtasiye) okurları için imza günü düzenledi.

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu

‘Pandora’nın Kalbi’, ‘Ölüler Konuşamaz’ ve ‘Düşman Okullar’ başta olmak üzere kitaplarını okurları için imzaladı. Yazarın okuyucuları yağmura imza gününe büyük ilgi göstererek uzun kuyruklar oluşturdu.

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu

GENÇ YAZARLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

İmza günü hakkında Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan genç yazar Dilara Keskin, “Yazmaya çok küçük yaşlardan itibaren başladım. İlk romanımı 17 yaşında çıkardım. Çocukken yazdığım yazılar profesyonel değildi bunlar 1-2 sayfalık kısa öykülerden oluşan yazılardı ve çok amatörceydi. Ancak beni bu döneme kadar taşıdılar. Çok fazla türde yazmaya özen gösteriyorum. Yaşım daha çok genç ve ben ait olduğum türü bulmaya çalışıyorum. Bütün türleri tek tek deniyorum. ‘Kaybolmuş Ruhlar Sarayı’ eserim Rusçaya çevrildi. Son çıkan kitabım ‘Pandora'nın Kalbi’ kitabı bilim kurgu türünde bir eser. İçerisinde gizem ve gerilim öğeleri de mevcut. Genç yaşta kitap yazmak isteyenlere 2 önemli tavsiyem var. Bunlardan birincisi mükemmelliyetçiliği aramak olmamalı. İkinci olarak sürekli yazmalarını ve okumalarını öneriyorum. Benim ilk çıkan kitabımla ikinci kitabım arasında dağlar kadar fark var. Bence yazarlık topluma yönelik bir iş. Siz bir kitap yazdıktan sonra o kitap artık sadece size ait olmuyor aynı zamanda topluma da ait oluyor. Eleştiriye saygım var ve bence bizlerin gelişmesine de eleştirinin önemi büyük. Herkese çok fazla kulak asmamalarını öneriyorum. Eleştirileri dikkate almalarını istiyorum kendilerini yargılayanları değil” dedi.

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu

'AMACIMIZ OKUMA SEVGİSİ AŞILAMAK'

Özkan Kırtasiye'nin sahibi ve emekli öğretmen Mehmet Özkan, “Bizim tek amacımız çocuklarımıza kitap okuma sevgisini aşılamak. Kitap okumaları için her türlü fırsatı kendilerine sunuyoruz” diye konuştu. Özkan, imza günü için Dilara Keskin’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.(RAMAZAN ÖZDEMİR)

Alanya’da yağmura rağmen yazar kuyruğu

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11 May 2024 - 17:49 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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