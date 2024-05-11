11 May 2024 - 17:24- Gündem G:

Feci son! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için istinat duvarına çarptı

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Kırşehir'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü öldü.

Feci son! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için istinat duvarına çarptı mask
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Kırşehir’de yola çıkan köpeğe çarpmamak için Kadir Şahin’in (25) ani manevra yaptığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Şahin, hayatını kaybetti.

Feci son! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için istinat duvarına çarptı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırşehir- Ortaköy yolu 15'inci kilometrede meydana geldi. Kadir Şahin, yola çıkan köpeğe çarpmamak için 40 EA 643 plakalı otomobiliyle ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Şahin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köpeğin yara almadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 17:24 DHA - Gündem

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