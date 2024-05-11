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Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

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Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem mask
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: MYNET

# azerbaycan, deprem, Yaralı

11 May 2024 - 17:18 - Gündem

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