Alanya’da merdiven altı üretime de geçit yok!

Alanya'da denetimlerini sıklaştıran Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Gümüşgöze Mahallesi’ne giderek, incelemelerde bulundu. Yol kenarına dökülen, kokmuş ve bozulmuş kuru incir, kuru kayısı ile dut kurusu tespit etti. Ürünlerin, H.U.’ya ait olduğu, reçel ve pekmez yapımında kullanıldığı belirlendi. İmalathanede inceleme yapan ekipler, hijyen şartlarının sağlanmadığı, gıda kodeksine uygun olmayan ekipmanlar kullanıldığı ve üretilen ürünlerin uygun olmayan şartlarda depolandığını belirledi.
ÜÇ KAMYON ÜRÜN İMHA EDİLDİ
Zabıta ekipleri, halk sağlığını ilgilendiren üç kamyon dolusu ürünü teslim alarak, imhasını gerçekleştirdi. Ayrıca söz konusu imalathanenin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı da tespit edilirken, 200519207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesi gereğince mühürlenerek her türlü ticari faaliyetleri durduruldu.
UZUNSAKAL: “İNSAN SAĞLIĞIYLA ASLA OYNATMAYACAĞIZ”
Denetlemeye katılan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Gümüşgöze Mahallesi’ne ekiplerimizle birlikte gittiğimizde, üç kamyon dolusu çürümüş incir, kayısı ile dut kurusunu kurtlanmış ve bozulmuş halde bulduk. Ardından ruhsatsız olan ve merdiven altı üretim yapan imalathaneyi tespit ettik. Bozulmuş bol miktarda şişelenmiş ürün, günü geçmiş ürünler belirledik ve imha etmek amacıyla hepsine el koyduk. Ayrıca işyerini de mühürledik. Şahısların internet üzerinden satış yaptıklarını tespit ettik. Bu durumu da en kısa zamanda engelleyeceğiz. İnsan sağlığıyla asla oynatmayacağız. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek."
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.