11 May 2024 - 16:40- Gündem G:

Otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı:1 ölü, 1 yaralı

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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı:1 ölü, 1 yaralı mask
Otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı:1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobildeki Ayşe Derya Alptekin (33) öldü, sürücü Tevfik Alptekin ağır yaralandı.

Otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı:1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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11 May 2024 - 16:40 DHA Gaziantep- Gündem

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