Otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı:1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobildeki Ayşe Derya Alptekin (33) öldü, sürücü Tevfik Alptekin ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Tevfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.