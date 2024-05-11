Barış Arduç'un yeni projesi belli oldu! Hande Erçel'le birlikte...

Barış Arduç ile Hande Erçel “ Bir Başka Aşk” filminde başrolü paylaşacak. Geçen yıl O3 Medya’yla anlaşan Barış Arduç'un bu yaz Çeşme’de bir film çekeceğini açıklamıştı. Filmin başrol oyuncusu son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Temmuz başında sete çıkması planlanan filmi Engin Erden yönetecek.

OYUNCU KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Filmin senaristi ise Netflix’te büyük ilgi gören “Merve Kült”ün de yazarı olan Ceylan Naz Baycan… Filmin detayları ve diğer oyuncuları önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: MYNET