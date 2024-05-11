11 May 2024 - 16:22- Magazin G:

Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri...

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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısını kendine has seslendiren ve ardından klip çekip YouTube'da yayınlayan Yılmaz Morgül, telif engeline takıldı. Morgül, olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri... mask
Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri...
Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri...
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"Antidepresan" şarkısıyla hafızalara kazınan şimdilerde ise Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir'in son dönemde şarkıları çok konuşuluyor.

Demir'in son dönemlerde en çok konuşulan şarkısı şüphesiz "Ateşe Düştüm" oldu.

Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri...


Geçtiğimiz ay Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yılmaz Morgül, Mert Demir'in Ateşe Düştüm performansını eleştirmiş, "doğrusunun" nasıl olması gerektiğini hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Morgül'den geçtiğimiz günlerde sürpriz gelmişti. Stüdyoya giren Morgül, Ateşe Düştüm'e yaptığı cover'ı Youtube'da paylaşmış, ortalığı yeniden hareketlendirmişti.

"ÇOK KİBİRLİ BİRİ"

Yılmaz Morgül'ün YouTube'a " Bir Yılmaz Morgül yorumu" başlığıyla yüklediği video telif yedi ve MESAM/MSG tarafından kaldırıldı!

Cover'ının kaldırıldığını gören Yılmaz Morgül, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya konuştu. Morgül, "Çok üzgünüm. Z kuşağı da isyanda! Eser hak ettiği şekilde yorumlandı, yaşayarak okudum. Bu kişiyi milyonlarca dinleyicime havale ediyorum" dedi.

Telif engeline takılan Yılmaz Morgül'den Mert Demir'e flaş sözler: Çok kibirli biri...

Ayrıca Morgül, "Bu yasak Mert Demir'den geldi. Kendisine defalarca ulaşmaya çalıştım. Çok kibirli biri. Benim yorumum ondan daha efsane" diyerek sitem etti.

Kaynak: MYNET

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11 May 2024 - 16:22 - Magazin

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