11 May 2024 - 16:21- Dünya G:

Eurovision'dan Hollanda finalistine diskalifiye kararı

ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Hollanda'nın diskalifiye edildiğini açıkladı.

Eurovision'dan Hollanda finalistine diskalifiye kararı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Hollanda’nın bu akşam düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

EBU, İsveç’in Malmö kentinde bu akşam düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finalinden Hollanda’yı temsil edecek Joost Klein’ın diskalifiye edildiğini duyurdu. EBU yaptığı açıklamada, “Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.

Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilmiştir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek” dedi.

Kaynak: DHA

# Hollanda, diskalifiye, Eurovision, Sosyal, final, Bir, ilgili

11 May 2024 - 16:21 DHA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Metronun ortasında dans etmeye başladı mask
Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Metronun ortasında dans etmeye başladı
Son dakika: BM, Filistin tam üyeliğini kabul etti mask
Son dakika: BM, Filistin tam üyeliğini kabul etti
Hayatının şokunu yaşadı: Evlendiği kadının aslında erkek olduğunu öğrendi mask
Hayatının şokunu yaşadı: Evlendiği kadının aslında erkek olduğunu öğrendi
Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı mask
Son dakika! Yolcu uçağı pistten çıktı
Süs havuzunda onlarca kişinin önünde... mask
Süs havuzunda onlarca kişinin önünde...
Din adamına suikast girişimi! Şans eseri ölmekten kurtuldu mask
Din adamına suikast girişimi! Şans eseri ölmekten kurtuldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber