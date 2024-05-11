Motosikletin çarptığı genç kız yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner (20) tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşam savaşını yitirdi.
Kaza, 1 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş R.K.'nin (29) kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Metiner, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu öğrenilen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Elif Metiner, kazadan 10 gün sonra hayatını kaybetti. Elif Metiner'in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, toprağa verilmek üzere Muğla'nın Fethiye ilçesine gönderildi.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede 2 arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e, refüje atlayacağı sırada motosikletin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle Metiner'in sürüklendiği, motosikletin de devrildiği anlar görüntülerde yer aldı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan motosiklet sürücüsü uzman çavuş R.K., Elif Metiner’in ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.