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Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı

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GAZİANTEP’te bir otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Olay, öğle saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Kılıç’a ait otomobil park halind...

Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı mask
Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı
Otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi kurtarıldı
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GAZİANTEP’te bir otomobilin motor kısmına giren 2 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet Kılıç’a ait otomobil park halindeyken motor kısmına 2 yavru kedi girdi. Otomobilini çalıştırdıktan sonra kedi sesi duyan Kılıç, aracı kontrol ettiğinde motor kısmına sıkışan 2 yavru kediyi gördü. Kendi imkanlarıyla yavru kedileri kurtaramayan Kılıç, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, cep telefonlarından yavru kedi sesleri dinleterek kedileri çıkartmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından 2 yavru kedi kurtarıldı.

Otomobilin motor kısmında fark ettiği yavru kedileri kendi imkanlarıyla çıkaramayacağı için itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen Ahmet Kılıç, “Kuaföre gitmek için aracımı çalıştırdım. Hareket ettikten kısa süre sonra kedi seslerini fark ettim. Hemen dörtlüleri yakıp aracımı yol kenarına çektim. Motor kaputunu açınca içinde 2 yavru kedi olduğunu gördüm. Kendim çıkartmaya çalıştım başaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da hemen gelip müdahale edip kedileri çıkarttılar” dedi.

11 May 2024 - 14:37 DHA Gaziantep- Gündem

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