Trabzon Şehir Hastanesi’nde kaba inşaat tamamlandı

TRABZON’da deniz dolgusuyla elde edilen alanda 900 yataklı, 43 ameliyathane ve 300 polikliniğin yer alacağı Trabzon Şehir Hastanesi projesinde kaba inşaat tamamlandı. Çalışmaları inceleyen TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, hastanenin gelecek yıl hizmete gireceğini belirtti.

Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde Papara Park'ın yanında, deniz dolgusuyla elde edilen 275 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesi’nde çalışmalar sürüyor. 235'i yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik ile hizmet vermesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Projede 4 bin 300 fore kazık uygulanarak zemini güçlendirilen şehir hastanesinde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasında incelemeler sonrası açıklamada bulunan Adil Karaismailoğlu, hastanenin gelecek yıl hizmete gireceğini belirterek, “Trabzon Şehir Hastanesi Türkiye’nin en modern şehir hastanelerinden biri olacak. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayarak Trabzon’un ve Karadeniz’in hizmetine sunacağız. Bütün alanların olduğu dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesini Trabzon’da inşa ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma var. 500’ün üzerinde bir çalışanla birlikte çok yoğun çaba var. İnşallah çok güzel hizmetler ve sağlıklı Trabzon için önemli bir katkı olacak” dedi.

‘GÜNEY ÇEVRE YOLU’NUN 36 KİLOMETRESİ TÜNEL OLARAK PROJELENDİRİLDİ’

Trabzon’da yapımı devam eden diğer projelere ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, “Ekip halinde Trabzon’un sorunlarını masaya yatıyoruz. Trabzon’un daha da gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlarımız var. İnşallah bunlar bittiğinde Trabzon, Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 44 kilometrelik Güney Çevre Yolu’nun 36 kilometresi tünel olarak projelendirildi. Birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı’nı ise Boztepe tünelleri ile Çukurçayır’a bağladık. Şimdi de Çukurçayır üzerinden sahil yoluna bağlamak içinde önemli çalışmalar devam ediyor. Karayolları alanında Trabzon genelinde önemli çalışmalar var” diye konuştu.

‘YENİ HAVALİMANIMIZDA PLANLARIMIZ DEVAM EDİYOR’

Trabzon Havalimanı kapasitesinin genişleyeceğini hatırlatan Karaismailoğlu, “Trabzon Havalimanı’mızın geçici olarak yeni havalimanından önce mevcut kapasitesinin genişletilmesi ve dış hatlar terminalinden ilave binalar ve CIP binasının inşaatı hızlıca sürüyor. Önümüzdeki günlerde bakanımız ile CIP binasını ve özellikle dış hatlarda yaptığımız ilavelerin açılışlarını yapacağız. Yeni havalimanımızda planlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Yerel seçimlerde Trabzon’da önemli başarı elde ettiklerini de kaydeden Karaismailoğlu, “Trabzon genelinde seçimlerde önemli başarılar elde ettik. Bu başarıların yanında olumsuz geçen bazı ilçelerimizde istemediğimiz sonuçlar aldık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi açısından yüzde 51,50 ile Türkiye genelinde birinci olarak çıkmıştır. Arkadaşlarımızla beraber bir ekip olarak buradan alacağımız dersler ve şehrimize daha çok hizmet etmek vatandaşımızın gönlünü daha çok kazanmak için de neler yapabiliriz; onun çabası içerisindeyiz” dedi.