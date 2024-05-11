Sahiplendirdiği evde kaybolan ‘Lucky’i gözyaşlarıyla arıyor

ADANA’da Gönül Türker’in (60) iki yaşına kadar baktığı ve sağlık sorunları nedeniyle aylar önce başkasına sahiplendirdiği terrier cinsi köpeği Lucky, kayboldu. Gözyaşlarıyla köpeğin bulunmasını isteyen Türker, “Sağlık durumum kötüye gidince arkadaşımın bir arkadaşına Lucky’yi teslim etmek zorunda kaldım. 1 ay önce Lucky kaybolmuş. Benim ise birkaç gün önce haberim oldu. Bulan, gören lütfen haber versin. Lucky’yi bulana güzel bir hediye vereceğim” dedi.
Ev kadını Gönül Türker, 2022 yılında terrier cinsi bir köpek sahiplendi. İsmini Lucky koyduğu köpeğe 2 yıl bakan Türker, sağlık sorunları yaşamaya başladı. Köpeğine bakamayacak duruma gelen Türker, bir arkadaşının önerisiyle köpeği Lucky’i bahçeli evi olan birine verdi. Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’ndeki evde yaşayan Lucky, 1 ay önce kayboldu. Türker, köpeğin bakımını üstlenen kişi haber vermeyince Lucky’nin kaybolduğunu birkaç gün önce öğrenebildi.
‘BULANA GÜZEL BİR HEDİYE VERECEĞİM’
Sağlık sorunlarının günden güne artması nedeniyle köpeği başkasına vermek zorunda kaldığını, kaybolduğu haberini aldığı günden beri sokak sokak gezip aradığını belirten Türker, şunları söyledi:
“Çok üzülerek emanet etmek zorunda kaldım. Bahçeli bir evdi, rahat eder diye düşündüm. İlk aylarda Lucky’nin fotoğraflarını bana atıyordu. Sürekli iletişim halindeydik. Fakat son 2 aydır telefonlarıma doğru düzgün cevap vermedi. 1 ay önce Lucky kaybolmuş. Benim ise birkaç gün önce haberim oldu. Küçükdikili Mahallesi’nde sokak sokak aradım ama bulamadım. Çok üzülüyorum. Lucky, gastrit hastasıydı. Maması ve suyu özeldi. Çok iyi şartlarda büyüdü. Şu an ne durumda bilmiyorum. Öldüğünü düşünmek bile istemiyorum. 1 ay önce haber verselerdi belki bulabilirdik. Bulan, gören lütfen haber versin. Lucky’yi bulana güzel bir hediye vereceğim.”
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.