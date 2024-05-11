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Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak

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TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen 27 konteyner vagon, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "...

Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak mask
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak
Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli vagonlar Türkiye'nin yükünü taşıyacak
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TÜRKİYE Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen 27 konteyner vagon, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak" dedi.

TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 konteyner vagon, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eskişehir'de yerli ve milli imkanlarla üretilen vagonların TCDD Taşımacılık bünyesinde ağırlıklı olarak yük taşımacılığında kullanılacağı belirtildi. 1 vagonun 2 adet 40 ayak konteyner yükleme ve toplam 108 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Vagonların uluslararası kullanıma olanak sağlayan Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri (TSI) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldığı, bu vagonlardan yıl içerisinde toplam 200 adet üretilmesinin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "2025 yılında 200, 2026 yılı içerisinde de 480 adet üretilecek. Sgggrs (yük taşıma vagonu) olarak rumuzlandırılan vagonlar demiryolu taşımacılığında yurt içi ve yurtdışında oldukça talep görmektedir. Tasarımından üretimine tamamen yerli ve milli olarak üretilen vagonlar, kombine yük taşımacılığında yüksek yük taşıma kapasitesi ve aktarma kolaylığı nedeniyle tercih edilmektedir. Kısa tasarımı sayesinde bir tren dizisine daha fazla sayıda vagon bağlanabilmekte, böylelikle daha verimli tren işletmeciliği yapılabilmektedir. Yeni nesil konteyner vagonları daha fazla yük taşıma kapasitesi sayesinde ekonomik ve çevre dostu yanıyla ön plana çıkacak" denildi.

'VAGONLARIMIZ İLE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK GETİRİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunu kaydederek, "Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye'nin yükünü taşıyacak" diye konuştu.

11 May 2024 - 14:08 DHA Ankara- Gündem

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