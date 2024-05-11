- Gündem

Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar

ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU’da Türk Kızılay Kadın gönüllüleri, köyleri ziyaret ederek kadınların anneler günü kutlayarak birlikte sepet örüp, tarlada çalıştılar.Türk Kızılay Bolu Kadın gönüllüleri, Anneler ...

Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar mask
Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar
Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

BOLU’da Türk Kızılay Kadın gönüllüleri, köyleri ziyaret ederek kadınların anneler günü kutlayarak birlikte sepet örüp, tarlada çalıştılar.

Türk Kızılay Bolu Kadın gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle Yumrukaya ve Kuzuören köyünde yaşayan kadınları ziyaret etti. Kızılay ekibi köyde yaşayan kadınların kapısını çalarak çiçek hediye edip Anneler Günü’nü kutladı. Kadınlarla birlikte sepet ören Kızılay ekibi, neşeli dakikalar geçirdi. Kızılay gönüllüsü kadınlar, çay ikram ettikleri patates tarlalarında çapalama yapan kadınlara da yardım etti.

Kızılay Bolu Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan, bu sene köyde yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini belirterek, “Annelerimi koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Köylerde ziyaret ettiğimiz annelerle sepet örüp tarlada onlara destek olup sohbet ettik. Neşesine alın terine şahit olduk” dedi.

11 May 2024 - 14:07 DHA Bolu- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar mask
Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: Adana'yı talasemi ve orak hücre konusunda pilot bölge ilan ettik mask
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: Adana'yı talasemi ve orak hücre konusunda pilot bölge ilan ettik
14 yaşındaki Medine, annesinin böbreği ile hayata tutundu mask
14 yaşındaki Medine, annesinin böbreği ile hayata tutundu
Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor mask
Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor
Depremde ikizlerini kaybeden anne: Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım mask
Depremde ikizlerini kaybeden anne: Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım
Damadın arkadaşlarından düğünde ‘mezar taşı’ şakası mask
Damadın arkadaşlarından düğünde ‘mezar taşı’ şakası
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber