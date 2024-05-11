Köylerde kadınların Anneler Günü’nü kutlayıp tarlada çalıştılar

BOLU’da Türk Kızılay Kadın gönüllüleri, köyleri ziyaret ederek kadınların anneler günü kutlayarak birlikte sepet örüp, tarlada çalıştılar.
Türk Kızılay Bolu Kadın gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle Yumrukaya ve Kuzuören köyünde yaşayan kadınları ziyaret etti. Kızılay ekibi köyde yaşayan kadınların kapısını çalarak çiçek hediye edip Anneler Günü’nü kutladı. Kadınlarla birlikte sepet ören Kızılay ekibi, neşeli dakikalar geçirdi. Kızılay gönüllüsü kadınlar, çay ikram ettikleri patates tarlalarında çapalama yapan kadınlara da yardım etti.
Kızılay Bolu Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan, bu sene köyde yaşayan annelerin gününü kutlamak istediklerini belirterek, “Annelerimi koşulsuz ve sınırsız sevgi, saygı, şefkat, sabır ve fedakarlık gibi en yüce duyguları ruhunda barındıran huzur ve mutluluğun anahtarıdır. En kıymetli varlıklarımız, baş tacımız annelerimiz bizi millet yapan değerlerimiz ile aile ve toplum hayatımızın temel taşıdır. Köylerde ziyaret ettiğimiz annelerle sepet örüp tarlada onlara destek olup sohbet ettik. Neşesine alın terine şahit olduk” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.