Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: Adana'yı talasemi ve orak hücre konusunda pilot bölge ilan ettik

ADANA'da Türk Kızılay'ın öncülüğünde Kan Hastalıkları Federasyonu ile birlikte organize edilen 5. Uluslararası Kan Film Festivali kapsamında 1'nci Bölgesel Kan Hastalıkları Sempozyumu'nda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Adana'yı talasemi ve orak hücre konusunda pilot bölge ilan ettik. Bilim insanlarımızın da katıldığı etkinliklerle bu konuyu öne çıkarıp sadık kan bağışçısı formatı içerisinde hazırladığımız projeyi diğer illere de örnek olarak sunacağız" dedi.

Kan hastalıkları ve kan bağışı temalı festivalin ikinci gününde kentteki özel bir üniversite hastanesinde yapılan sempozyumda lösemi, talasemi ve orak hücre anemisi konularında alanında yetkin çok sayıda akademisyen ve doktor sunum yaptı. Çukurova'da hemoglobinopatiler sorunu ve gelecek, hemoglobinopati hastalarında tanı, tedavi ve takip ile orak hücre anemisinde genel sorunlar hakkında güncel konuların konuşulduğu sempozyuma, kalıtsal kan hastalıkları olan vatandaşlar da katıldı. Sempozyumda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Devletimiz ve bilim insanları kan hastalıklarıyla ilgili gereken tüm çabayı gösteriyor. Bizde kendi şapkamız olan Kızılay ve kan perspektifinde Adana'yı talasemi ve orak hücre konusunda pilot bölge ilan ettik. Bilim insanlarımızın da katıldığı etkinliklerle bu konuyu öne çıkarıp sadık kan bağışçısı formatı içerisinde bir üniversitemizin ve diğer paydaş kuruluşların içerisinde olduğu bir bakış açısıyla bunu diğer illere de örnek bir proje olarak sunacağız. Talasemi hastalığını önleyici önlemler kapsamında başka ilkokullar olmak üzere, ortaokul, lise ve üniversitelerde Genç Kızılaycılar ve kan uzmanlarımız marifetiyle okullarda eğitimler veriyoruz. Türkiye pandemi ve deprem gibi iki olumsuz süreç yaşadı. Bu günlerde de hasta kardeşlerimizin kan ihtiyaçlarını düzenli şekilde karşıladık. Özellikle 6 Şubat depremlerinde Hatay'da hastane diye bir şey kalmamıştı. Orada bulunan hasta kardeşlerimizi alıp Adana'ya getirerek buradaki hastanelerde kan ihtiyaçlarını karşıladık. Umuyoruz ki yapacağımız bu gibi festivaller toplumsal bilinçlendirmeyi artırarak bizleri yarınlara daha iyi ulaştıracak" diye konuştu.

‘AMAÇ HASTA ÇOCUK DOĞMA İHTİMALİNİ EN AZA İNDİRMEK’

Adana Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu ise, Türkiye'de 81 ilin tamamında evlilik öncesi tarama testlerinin uygulandığını belirterek, "Buradaki temel amaç kişiler evlenmeden önce bu tür hastalıklarla ilgili taşıyıcılıklarını öğrenmeleri, gerekli danışmanlığı almaları ve temel amacımız olan hasta çocuk doğma ihtimalini en aza indirmeleridir. Bu konuda ülkemizdeki çalışmalar oldukça başarılı bir şekilde yürütülüyor. Bu festival ve benzeri çalışmaların da bilimsel etkinliklere katılan arkadaşlarımızın mesleki bilgilerini artırması açısından büyük faydası var. Bu noktada Türk Kızılay'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

‘YAKIN GELECEKTE GEN TEDAVİLERİ UYGULANACAK’

Prof Dr. Hakan Özdoğu da Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de binde 3 ila 6 arasında hemoglobinopati taşıyıcılığı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özdoğu , "Bu insidans Çukurova bölgesinde yüzde 8.2'lere çıkıyor. Adana'da ise yüzde 10'lara çıkıyor. Bir zamanlar destek tedaviler dışında bir şey yapamazken bugün hücresel tedavilerle kür yapabiliyoruz. Bir, başarıyla sürdürdüğümüz kemik iliği nakli tedavileri var bir de yakın gelecekte gen tedavileri de büyük ölçüde hayatımıza girecek" ifadelerini kullandı.