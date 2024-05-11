11 May 2024 - 12:26- Gündem G:

Meteoroloji'den Alanya'ya sarı kodlu uyarı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 4-6 derece azalacağını ve Alanya dahil yurdun büyük kesiminde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini ifade etti. Meteoroloji içinde Alanya'nın da bulunduğu bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı yayınladı

Meteoroloji'den Alanya'ya sarı kodlu uyarı! mask
Meteoroloji'den Alanya'ya sarı kodlu uyarı!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaz ayları geldi derken ülke genelinde tekrar yağışlı hava hakim olmaya başladı. Alanya bugün sağanak yağış kütlesinin ilkiyle güne başlarken  Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağış İstanbul'da sabahın erken saatlerinden bu yana etkili oluyor. İşte 11 Mayıs cumartesi günü hava durumu raporu.

SABAH İSTANBUL ÖĞLE İSE ANKARA İÇİN UYARI
Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Ankara'da sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini ifade etti.

29 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana,  Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

AKDENİZ'DEN KARADENİZ'E YURT GENELİNDE SAĞANAK
Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE DÜŞÜŞTE
Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Alanya'ya sarı kodlu uyarı!

Kaynak: Sondakika

# ankara, yağış, Hava, meteoroloji, Son, etti, Antalya, günü, Alanya

11 May 2024 - 12:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor mask
Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor
Depremde ikizlerini kaybeden anne: Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım mask
Depremde ikizlerini kaybeden anne: Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım
Damadın arkadaşlarından düğünde ‘mezar taşı’ şakası mask
Damadın arkadaşlarından düğünde ‘mezar taşı’ şakası
Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı mask
Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı
Bu karar herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay emsal kararla gündeme oturdu! Artık ev sahipleri ve kiracı böyle yapmak zorunda! mask
Bu karar herkesi ilgilendiriyor: Yargıtay emsal kararla gündeme oturdu! Artık ev sahipleri ve kiracı böyle yapmak zorunda!
Kamu İhale Kurumu'na yeni atanan isim belli oldu: İşte beklenen açıklama... mask
Kamu İhale Kurumu'na yeni atanan isim belli oldu: İşte beklenen açıklama...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber