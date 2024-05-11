Meteoroloji'den Alanya'ya sarı kodlu uyarı!

Yaz ayları geldi derken ülke genelinde tekrar yağışlı hava hakim olmaya başladı. Alanya bugün sağanak yağış kütlesinin ilkiyle güne başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen yağış İstanbul'da sabahın erken saatlerinden bu yana etkili oluyor. İşte 11 Mayıs cumartesi günü hava durumu raporu.

SABAH İSTANBUL ÖĞLE İSE ANKARA İÇİN UYARI

Meteoroloji; sabah saatlerinde İstanbul'da, öğle saatlerinde ise Ankara'da sağanak uyarısında bulundu. Yağışların aralıklarla süreceğini ifade etti.

29 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Hava Tahmin Haritası'nda "sarı" alarm verilen illerimiz ise şunlar: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Adana, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Karaman ve Yalova.

AKDENİZ'DEN KARADENİZ'E YURT GENELİNDE SAĞANAK

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE DÜŞÜŞTE

Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: Sondakika