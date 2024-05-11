11 May 2024 - 12:21- Gündem G:

Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...

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Güneş'te meydana gelen olağanüstü aktivite, ABD'nin Charlotte kentinde son 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen jeomanyetik fırtınaya neden oldu. Bu sebeple ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de görüldü.

Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı... mask
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
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Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yaşanan manyetik fırtına sonucu, dünyanın birçok yerinde kutup ışıkları ortaya çıktı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" görüldüğü bildirildi. Bilim insanları, bu tür şiddetli güneş fırtınalarının nadir olduğunu ve genellikle Güneş aktivitesinin en yüksek olduğu dönemlerde gerçekleştiğini belirtiyor.

Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...

NAVİGASYON, RADYO VE UYDU OPERASYONLARI BOZULABİLİR
Şiddetli fırtına büyük olasılıkla 2 gün içinde dünyayı etkisi altına alacak. Fırtınanın iletişimi olumsuz yönde etkileyebileceği, elektrik şebekelerini, navigasyonu, radyo ve uydu operasyonlarını potansiyel olarak bozabileceği söyleniyor.

KUZEY IŞIKLARI TRABZON'DA
Öte yandan; yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları da ortaya çıktı. İngiltere, İrlanda, Rusya ve Slovakya'da görülen Kuzey Işıkları, Türkiye'de ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görüldü.

Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...

İşte dünyanın farklı yerlerinde görülen Kuzey Işıkları;

Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...
Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı...

Kaynak: Sondakika

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11 May 2024 - 12:21 - Gündem

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Güneş'te dev patlama anı kaydedildi! Kuzey Işıkları Türkiye'ye kadar ulaştı... mask
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