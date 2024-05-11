- Yaşam

ALKÜ’den ‘Astım’ etkinliği! Doğru nefes almayı öğrendiler 

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde, astım hastalığı için doğru nefes almaya yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi 

ALKÜ’den ‘Astım’ etkinliği! Doğru nefes almayı öğrendiler  mask
ALKÜ’den ‘Astım’ etkinliği! Doğru nefes almayı öğrendiler 
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ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, astım hastalığına dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. “Siz Hiç Nefes Alırken Yoruldunuz Mu?” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayriye Ünlü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ünal, Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Deniz Çelik, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve astım hastaları katılım sağladı. Alanya Gençlik Merkezi önünde tamamlanan yürüyüşün sonunda katılımcılara sahilde doğru nefes almaya yönelik bir egzersiz yaptırıldı. Profesyoneller tarafından katılımcılara doğru nefes alma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Programın sonunda bir açıklama yapan ALKÜ Engelli Araştırma ve Rehabilitasyon Merkez Müdürü Dr. Ayça Aracı, “Astım, hava yollarının tıkanması, daralması ve şişmesi sonucu kişinin nefes almasını zorlaştıran uzun süreli akciğer enfeksiyonudur. Bu anlamda astımlı hastalarda nefes vermeyi uzatmak ve dakika solunum sayısını azaltmak için tasarlanmış solunum teknikleri son yıllarda oldukça popüler. Pranayama veya yoga nefes egzersizleri; yavaş nefes verme ile derin nefes almayı odağına alıyor. Benzer şekilde dakika solunum sayısındaki azalmanın astım kontrolünü iyileştirebileceği teorisine dayanarak Buteyko nefes egzersizleri geliştirilmiştir. Biz ALKÜ ailesi olarak günlük yaşamı etkileyen bazı etkenlerin bireyin günlük yaşam kalitesini azalttığını düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda giderek artan bu hastalık ile ilgili farkındalık yaratmak için hem Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü hem de Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı olarak multidisipliner şekilde çalışmaktayız.” ifadelerini kullandı.  (ALKÜ/BÜLTEN)

ALKÜ’den ‘Astım’ etkinliği! Doğru nefes almayı öğrendiler 

ALKÜ’den ‘Astım’ etkinliği! Doğru nefes almayı öğrendiler 

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11 May 2024 - 11:54 - Yaşam

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