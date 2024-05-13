Taşınmazlar kiraya verilecek

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların, 21.05.2024 tarihinde Salı günü Belediyemiz hizmet binası üçüncü katında bulunan Meclis toplantı salonunda saat 14:30’da başlamak üzere Encümen huzurunda sırasıyla kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2- İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Kiralama süresi 3 yıldır.
SN
Mahalle
Mevkii
Cinsi
Ada/ Parsel
M²
No
Geçici Teminat ₺
Muhammen Bedel (Aylık) ₺
1
Eskicami(Meydan)
Defne Cad.
İş Yeri
229/11
65
33
2.160
2.000
2
Bağlık (Yeni Mah.)
Eski Belediye İş Hanı 1. Kat
İş Yeri
256/1
28
39
1.350
1.250
3
Bağlık (Yeni Mah.)
Eski Belediye İş Hanı 3. Kat
İş Yeri
256/1
84
71
3.240
3.000
4
Bağlık (Yeni Mah.)
Eski Belediye İş Hanı 3. Kat
İş Yeri
256/1
104
82
3.780
3.500
5
Bağlık (Yeni Mah.)
Eski Belediye İş Hanı 3. Kat
İş Yeri
256/1
104
83
3.780
3.500
6
Bağlık (Merkez)
Çarşıiçi Cad.
İş Yeri
46/60
112
3/209
5.400
5.000
7
Güzören
Merkez Sok.
İş Yeri
122/34
100
25
2.160
2.000
8
Yenice (Mavikent)
Durmuş Güzelyürek Cad.
Mesken
565/5
90
27
2.970
2.750
9
Yenice (Mavikent)
Atatürk Caddesi
İş yeri
485/16
320
A1-A2-A26-A27-A28
54.000
50.000
3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.
5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
A) GERÇEK KİŞİLER:
*Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi.
*Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, *Geçici teminatı yatırdığına dair belge ve Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
B) TÜZEL KİŞİLER:
*Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Ticaret veya Sanayi Odasından veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, *Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,yetki belgesi, *Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, *Geçici teminatı yatırdığına dair belge, *Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, *İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, *Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
6- İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 21.05.2024saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
7-İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.