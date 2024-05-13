Taşınmazlar kiraya verilecek

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların, 21.05.2024 tarihinde Salı günü Belediyemiz hizmet binası üçüncü katında bulunan Meclis toplantı salonunda saat 14:30’da başlamak üzere Encümen huzurunda sırasıyla kiralama ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Kiralama süresi 3 yıldır.

SN Mahalle Mevkii Cinsi Ada/ Parsel M² No Geçici Teminat ₺ Muhammen Bedel (Aylık) ₺ 1 Eskicami(Meydan) Defne Cad. İş Yeri 229/11 65 33 2.160 2.000 2 Bağlık (Yeni Mah.) Eski Belediye İş Hanı 1. Kat İş Yeri 256/1 28 39 1.350 1.250 3 Bağlık (Yeni Mah.) Eski Belediye İş Hanı 3. Kat İş Yeri 256/1 84 71 3.240 3.000 4 Bağlık (Yeni Mah.) Eski Belediye İş Hanı 3. Kat İş Yeri 256/1 104 82 3.780 3.500 5 Bağlık (Yeni Mah.) Eski Belediye İş Hanı 3. Kat İş Yeri 256/1 104 83 3.780 3.500 6 Bağlık (Merkez) Çarşıiçi Cad. İş Yeri 46/60 112 3/209 5.400 5.000 7 Güzören Merkez Sok. İş Yeri 122/34 100 25 2.160 2.000 8 Yenice (Mavikent) Durmuş Güzelyürek Cad. Mesken 565/5 90 27 2.970 2.750 9 Yenice (Mavikent) Atatürk Caddesi İş yeri 485/16 320 A1-A2-A26-A27-A28 54.000 50.000

3- İhale Kumluca Belediyesinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A) GERÇEK KİŞİLER:

*Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi.

*Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, *Geçici teminatı yatırdığına dair belge ve Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

B) TÜZEL KİŞİLER:

*Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Ticaret veya Sanayi Odasından veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, *Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,yetki belgesi, *Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, *Geçici teminatı yatırdığına dair belge, *Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, *İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, *Kumluca Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

6- İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 21.05.2024saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

7-İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.