Alanya'da önemli konferas

Konferans, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ALKÜ Motosiklet Topluluğu organizasyonunda, topluluk akademik danışmanı Öğr. Gör. Serdar ASLAN’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. İki tekerlekli taşıtlar ve trafik kullanımı, iki tekerlekli taşıtlar ile trafik akışını paylaşan diğer sürücüler, motosiklet kazalarının önlenmesi ve alınacak tedbirler ile kaza sonrası yapılacak olan tıbbi uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler, konunun uzmanları tarafından katılımcılara aktarıldı.

Konferans, Antalya Valiliği, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Motospor Kulübü gibi ilgili birimler ve paydaşların destekleriyle gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında trafik güvenliği, kask kullanımı, güvenli sürüş ve ilk yardım konularında sunumlar yapıldı. Ayrıca, Alanya'nın motosiklet ekipmanları satan iki firma sponsorluğunda 2021 Süperbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu imzalı 10 adet kask, 2 adet yazlık mont, 2 takım dizlik ve 5 adet şapka öğrenciler arasında yapılan çekilişle dağıtıldı.

2021 Süperbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu , Türkiye Süpermoto Şampiyonu Enes Çağan Çakır ve tiyatro sanatçısı Cengiz Bozkurt'un öğrencilere gönderdiği video mesajların ardından 13:30 – 17:30 saatleri arasında üniversitenin açık hava tiyatrosu ve ön kısmında trafik güvenliği konulu uygulamalı eğitimler, sponsorların tanıtım etkinlikleri ve test sürüşleri yapıldı.