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Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor

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BİTLİS’in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda başlatılan karla mücadele çalış...

Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor mask
Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor
Nemrut Krater Gölü yolu, kardan temizleniyor
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BİTLİS’in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda başlatılan karla mücadele çalışması sürüyor. Çalışmaların yarın tamamlanarak yolun ziyaretçilere açılacağı belirtildi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü’nün yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda iş makinesi ile başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, geçen kış sezonu boyunca toplamda 15 bin kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Aşit, karla mücadelenin son aşaması olan Nemrut Krater Gölü yoluyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Tepeden sonra kratere inen yolu inşallah en kısa sürede ulaşıma açacağız. Bölgede yer yer 3-4 metreyi bulan kar bulunmakta. Kış aylarından sonra çok sert bir zemine denk geldik. Kar oldukça sertleşmiş. Arkadaşlarımız özverili şekilde çalışıyor Bugüne kadar da 15 bin 500 kilometrelik yolda karla mücadele çalışması yaptık. Burası karla mücadelenin son ayağı. İnşallah yarına kadar yolu açıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Batıda denize girilirken mayıs ayında burada karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bizler böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da bizim coğrafyanın güzelliğidir" dedi.

11 May 2024 - 10:37 DHA Bitlis- Gündem

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