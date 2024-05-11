Depremde ikizlerini kaybeden anne: Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde ikizleri Sayra ve Çınar'ı (16) yitiren Tülin Batmaz'ın kurduğu ve bugüne kadar 15 bine yakın çocuğa iyilik elini uzatan 'Sayra ve Çınar Vakfı', Anneler Günü için şenlik düzenledi. Şenlikten elde edilen gelirin çocukların eğitiminde kullanılacağı söyleyen Batmaz, Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayelerini başka çocukların yarınlarında yaşatmak istediğini belirterek, "Bu acı benim ve kendi içimde yaşıyorum. Ancak bir kenarda oturmaktansa örnek olmaya ve çocukların hayatına dokunmaya gayret ediyorum. Anneler Günü'nün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan binada ikizleri Sayra ve Çınar'ı kaybeden Tülin Batmaz, ihtiyaç sahiplerine dokunmak için başlattığı 'İyilik ikizim' hareketini daha sonra 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürdü. Çalışmalar kapsamında kütüphaneler kuran, fidanlar diken, sokak hayvanlarını besleyen, Afrika'da meyve bahçesi oluşturan, burs veren, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurtlarındaki ve köy okullarındaki çocuklara yardım eden ve vakıf kurduktan sonra 15 bine yakın çocuğa iyilik elini uzatan vakıf gönüllüleri, Anneler Günü için şenlik düzenledi. Hafta sonu Urla ilçesinde alışveriş stantları, oyunlar, çekilişler, söyleşiler, workshoplar, dans gösterileri ve DJ performansının yer aldığı bir şenlik düzenleyen vakıf, elde edilen gelirin ise çocukların eğitimi için kullanılacağını belirtti.

'BİR KENARDA OTURMAKTANSA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Vakfın amacının Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayelerini başka çocukların yarınlarında yaşatmak olduğunu belirten Tülin Batmaz, "Anneler Günü'nde de herkesi iyilikle buluşmaya ve miniklerin geleceğine katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Olabildiğince daha çok çocuğun hayatına dokunmayı amaçladıklarını söyleyen Batmaz, "Bu acı benim ve kendi içimde yaşıyorum. Ancak bir kenarda oturmaktansa örnek olmaya ve çocukların hayatına dokunmaya gayret ediyorum. Vakıf olarak da daha çok çocuğa ulaşmaya ve örnek olmaya çalışıyoruz ve bu bizim için önemli. Anneler gününün sabahında da çocuklarımın yanında olacağım" dedi.