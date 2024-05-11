Damadın arkadaşlarından düğünde ‘mezar taşı’ şakası

ANTALYA’da evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde, damadın arkadaşları, mezar taşı ve karanfillerle şaka yaptı. Arkadaşları, üzerine ‘Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle’ yazdırdıkları mezar taşının önüne ellerindeki karanfilleri attı.
Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde 'Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle' yazılı mezar taşı ile salona girdi. Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
Düğün salonu sahibi İlyas Can ise gençlerin eğlence anlayışı olarak farklı bir yol tercih ettiğini, misafirlerin ve çiftin şakayı beğendiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.