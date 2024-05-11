Alanya'da bir ilk! 'Spor turizmi başlıyor'

Ankara'dan gelen 18 yaş altı yüzlerce sporcunun Alanya' da hotel de konaklama ve Mahmutlarspor Merkezinde antrenman yaptığını belirten Bağışlar " Geçtiğimiz dönem Mahmutlar ' a kazandırdığımız spor merkezi projesi ile hayallerimiz den birisi de Mahmutlar gençlerine hizmetin yanında , spor turizmi de geliştirerek yurtiçi ve yurtdışından sporcuları ağırlamak olduğunu söyledi. Dünyanın bir çok turizm şerhinde , sportif faaliyetler ve spor merkezleri yatırımı gerçekleştirilerek turizm gelirine alternatifler yaratıldığını ve Alanya' nın da uzun vadede bu gelirden pay almas gerektiğini söyleyen Bağışlar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.