- Spor

Alanya'da bir ilk! 'Spor turizmi başlıyor'

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Geçtiğimiz dönem Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevi de yapan Mahmutlarspor Başkanı inşaat mühendisi Yılmaz Bağışlar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alanya' mızda Mahmutlarspor Merkezinde bir ilki gerçekleştirerek spor turizminin başlangıcını yaptıklarını belirtti.

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Ankara'dan gelen 18 yaş altı yüzlerce sporcunun Alanya' da hotel de konaklama ve Mahmutlarspor Merkezinde antrenman yaptığını belirten Bağışlar " Geçtiğimiz dönem Mahmutlar ' a kazandırdığımız spor merkezi projesi ile hayallerimiz den birisi de Mahmutlar gençlerine hizmetin yanında , spor turizmi de geliştirerek yurtiçi ve yurtdışından sporcuları ağırlamak olduğunu söyledi. Dünyanın bir çok turizm şerhinde , sportif faaliyetler ve spor merkezleri yatırımı gerçekleştirilerek turizm gelirine alternatifler yaratıldığını ve Alanya' nın da uzun vadede bu gelirden pay almas gerektiğini söyleyen Bağışlar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.

# Bir, ankara, Gelen, Alanya, Mahmutlar

11 May 2024 - 10:04 - Spor

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