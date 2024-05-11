Alanya'da bir ilk! 'Spor turizmi başlıyor'

Ankara'dan gelen 18 yaş altı yüzlerce sporcunun Alanya' da hotel de konaklama ve Mahmutlarspor Merkezinde antrenman yaptığını belirten Bağışlar " Geçtiğimiz dönem Mahmutlar ' a kazandırdığımız spor merkezi projesi ile hayallerimiz den birisi de Mahmutlar gençlerine hizmetin yanında , spor turizmi de geliştirerek yurtiçi ve yurtdışından sporcuları ağırlamak olduğunu söyledi. Dünyanın bir çok turizm şerhinde , sportif faaliyetler ve spor merkezleri yatırımı gerçekleştirilerek turizm gelirine alternatifler yaratıldığını ve Alanya' nın da uzun vadede bu gelirden pay almas gerektiğini söyleyen Bağışlar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.