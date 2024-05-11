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Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı

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KAMU İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Resmi Gazete’d...

Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı mask
Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na Hamdi Güleç atandı
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KAMU İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Cumhurbaşkanlığı tarafından Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken, Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı.

Kararda, atamaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

11 May 2024 - 09:20 DHA Ankara- Gündem

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