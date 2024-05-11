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Kripto uzmanı yatırımcılara 'Acil' diyerek uyardı: Yere çakılacak...

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Selçuk Geçer, ekonomide yaşanan krize ilişkin çarpıcı gerçeği açıkladı.

Kripto uzmanı yatırımcılara 'Acil' diyerek uyardı: Yere çakılacak... mask
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Türkiye’de enflasyonun yüzde 70’lere faizlerin ise yüzde 50'ye dayandığı ortamda kredi kartı faizleri rekor kırmayı sürdürüyor. Kredi faizlerindeki ciddi artışlar, işverenleri olumsuz anlamda etkiliyor. Öyle ki ödemelerini yapmakta zorlanan şirketler iflas eşiğine kadar gelebiliyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ise yatırım tavsiyesi yerine ekonomik iflasları duyurdu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ KRİZ

2020 yılında başlayan pandemi ile beraber başlayan ekonomik kriz dünya genelinde gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkiledi. Öyle ki kriz neticesinde pek çok şirketler iflas eşiğine kadar geldi. Son dönemde ise Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz ise küçük şirketleri vurdu.

İFLAS ÜSTÜNE İFLAS

2022 yılında 23 bin 301 olan iflas eden şirket sayısı, 2023 yılında yüzde 30 artarak, 30 bin 301'e geldi. 2023 yılında tasfiye süreci biten ve kapanan şirket sayısı da 2022'ye göre yüzde 14,1'lik artışla 25 bin 235'e yükseldiği aktarıldı. 2023 yılındaki bu artışın 2024 yılında zirve yapması ise bekleniyor.

RESMEN BATACAK

Pek çok ünlü firmaların iflas haberleri gündeme gelmeye devam ederken, dövizle kredi kullanma oranındaki artışlar ise bu durumu pekiştiriyor. Bu olay ise pek çok firmayı telaşlandırdı. Peki iflaslar devam edecek mi? sorusu ise merak ediliyor.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, özel bankalarda dövizle kredi kullanma oranı yüzde 30’lara çıkarken, kamu bankalarında yüzde 50’ye kadar geldiğinin altını çizdi. Geçer, “Tehlikenin boyutuna bakın. Adamları resmen batıracaksınız. Olası bir kur şokunda adamları çökertirsiniz” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Son, Bir, devam, yüzde, 2022

11 May 2024 - 04:45 - Ekonomi

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