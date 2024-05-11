Kamu İhale Kurumu'na yeni atanan isim belli oldu: İşte beklenen açıklama...

Cumhurbaşkanlığı, Kamu İhale Kurumu'nun yeni başkanını ve üyelerini atadı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Hamdi Güleç Kamu İhale Kurumu Başkanı olarak göreve getirildi. Aynı kararname ile Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkanlık pozisyonuna atanırken, Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy da kurul üyeliklerine seçildi. Atamalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapıldı.

PEKİ HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

Hamdi Güleç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988'de mezun olan ve aynı yıl Ankara İdari Yargı Hakimliği adaylığına başlayan bir hukuk profesyonelidir. 1997 yılına kadar çeşitli yargı pozisyonlarında görev alan Güleç, kamu görevini bıraktıktan sonra avukatlık mesleğini icra etti. 2006'da, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Hukuk İşleri Başkanı olarak atanmasıyla tekrar kamu hizmetine dönüş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak atanan Güleç, 2012 yılında Kamu İhale Kurulu Üyeliği görevine getirildi. Bu görevdeki tecrübesiyle, Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na atanarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Kaynak: Kamu Son Haber