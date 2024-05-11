- Eğitim

MEB öğretmen adaylarına soğuk ter döktürdu: Atamalar açıklandı!

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel programlar ve projeler yürüten eğitim kurumları için öğretmen atamalarının sonuçlarını duyurdu.

MEB öğretmen adaylarına soğuk ter döktürdu: Atamalar açıklandı! mask
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan okullar için öğretmen atama sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri karşılayan adayların 3-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdikleri başvuruların değerlendirme işlemi sona erdi. Atama kararı alınan öğretmenler için tebligat ve göreve başlama süreçleri 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Atama sonuçlarına, bakanlığın internet sitesi aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

ÖZEL PROGRAM, PROJE UYGULAYAN OKULLAR NEDİR?


Millî Eğitim Bakanlığı, özel programlar ve projeler yürüten eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atamaları için kılavuz yayımladı. Bu kılavuz, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularını düzenleyen ve atama sürecini belirleyen esasları içermektedir. Atamalar, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları ve diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar, en fazla on eğitim kurumunu tercih edebilirken, başvurular elektronik ortamda alınacak. Bu kurumlar, ulusal veya uluslararası projeler yürüten ve belirli eğitim reformları uygulayan okulları kapsamakta, böylece eğitimde yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: Kamu Son Haber

# eğitim, Atama, Öğretmen, internet, 1 Temmuz

11 May 2024 - 02:51 - Eğitim

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