Şimşek Kartal avında

TRENDYOL Süper Lig'de 49 puanla 6'ıncı sırada bulunan Corendon Alanyaspor, ligin 36'ncı hafta maçında 54 puanlı 5'inci sırada yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Corendon Alanyaspor, son 11 maçta tek yenilgi aldı. Fatih Tekke ile başarılı bir sezon geçiren turuncu yeşilli ekip, Avrupa kupalarına katılma umutlarını zinde tutmak için Beşiktaş engelini sorunsuz aşmak istiyor. Müsabaka hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla tamamlayarak kampa girecek olan Corendon Alanyaspor'da kritik maç öncesi kırmızı kart cezalısı Furkan Bayır dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Rashica, Ghezzal, sarı kart cezalıları Semih Kılıçsoy ve Colley ile kırmızı kart cezalısı Al-Musrati, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.