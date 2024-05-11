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Şimşek Kartal avında

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Oba Stadyumu'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği kritik maç saat 19.00'da başlayacak

Şimşek Kartal avında mask
Şimşek Kartal avında
Şimşek Kartal avında
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TRENDYOL Süper Lig'de 49 puanla 6'ıncı sırada bulunan Corendon Alanyaspor, ligin 36'ncı hafta maçında 54 puanlı 5'inci sırada yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Corendon Alanyaspor, son 11 maçta tek yenilgi aldı. Fatih Tekke ile başarılı bir sezon geçiren turuncu yeşilli ekip, Avrupa kupalarına katılma umutlarını zinde tutmak için Beşiktaş engelini sorunsuz aşmak istiyor. Müsabaka hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla tamamlayarak kampa girecek olan Corendon Alanyaspor'da kritik maç öncesi kırmızı kart cezalısı Furkan Bayır dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Rashica, Ghezzal, sarı kart cezalıları Semih Kılıçsoy ve Colley ile kırmızı kart cezalısı Al-Musrati, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek Kartal avında
Şimşek Kartal avında
Şimşek Kartal avında

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, Son, Yer, fatih

11 May 2024 - 02:47 - Spor

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