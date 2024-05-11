- Turizm

Mavi Bayrak için denetimler başladı

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ALANYA Belediyesi'nin yerel sorumlusu olduğu ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE önderliğinde, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı denetimleri başladı.

Mavi Bayrak için denetimler başladı mask
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Alanya'da 2024 yılı mavi bayraklı 69 tesis plajı, 7 halk plajı, 5 turizm teknesi ve 1 marina işletmesinin sezon denetimleri gerçekleştirilecek. Başvuru yapan tesis ve halk plajlarının mavi bayrak sezon denetimleri, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya Turizm Info Danışma Bürosu tarafından yapılıyor. Denetimler esnasında tesislerin, halk plajlarının, Alanya Marina ve turizm teknelerinin mavi bayrak kılavuz kriterlerine uygunluğu yerinde denetlenecek. Ayrıca sezon boyunca mavi bayraklı plaj olarak faaliyet gösterecek tesislere, en iyi plaj uygulamaları konusunda bilgiler veriliyor.

50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Dünyada 50 ülkede uygulanan Mavi Bayrak Programı, halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme amacıyla Türkiye'de 1993 yılında uygulanmaya konuldu. Program, mavi bayraklı plajlar için 33, marinalar için 38, turizm tekneleri için 51 ve bireysel yatlar için 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor. Program, plajlarda sezon içerisinde 15 gün arayla yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması ve çevre eğitimi gibi zorunlu kriterler içeriyor. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk, halkın katılımı ve eğitimi de değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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11 May 2024 - 02:46 - Turizm

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