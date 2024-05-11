ALKÜ’de 'Çölyak' farkındalığı günü

ALKÜ bilimsel ve akademik çalışmalarla ulaşılan sonuçlar toplum ile paylaşılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı ve Arş. Gör. Eda Erkmen öncülüğünde bölüm öğrencileri tarafından "Çölyak Hastalığı ve Glütensiz Diyet Farkındalığı" etkinliği yapıldı. Etkinlikte çölyak hastalarının damak zevkine hitap eden glütensiz yemek yapıldı. Etkinlikte yapılan glütensiz kabak spagetti, glütensiz karnabahar kısır ve glütensiz kakaolu kurabiyenin malzemeleri ve yapımı çölyak hastaları için paylaşıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı etkinlikte yaptığı açıklamada, etkinliğin 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün diyetisyen ve hasta iş birliğine, toplumda çölyak ve glütensiz beslenme hakkında farkındalığın artmasına, hastaların sağlıklarının her geçen gün daha da iyiye gitmesine aracılık etmesini dilediklerini söyledi.



ÇÖLYAK HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER ANLATILDI



Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı çölyak hastalığıyla ilgili alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgiler verdi. Çölyak hastalığının teşhisinin ardından tek tedavisinin ömür boyunca uygulanması gereken glütensiz diyet olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Ali Emrah Bıyıklı, "Glütensiz diyette buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her ürün diyetten çıkartılmalıdır. Un, bulgur, makarna, tarhana, irmik, şehriye, galeta unu kullanılan ürünler, malt kullanılan içecekler, hazır çorbalar, glüten içeren çikolata ve ambalajlı atıştırmalıklar diyetten çıkartılması gereken besinlere örnektir. Diyetten çıkartılması gereken tahıllar yerine pirinç ve pirinç bazlı ürünler ve amarant, kinoa, karabuğday, sorgum, tef gibi alternatif tahıllar kullanılabilir. Tahıl haricinde glütensiz üretilmiş özel ekmek, makarna, un, çeşitli atıştırmalıklar güvenle kullanılabilir. Besinler dışında bazı ilaçlar, kozmetik ürünler, şampuanlar ve kremler de glüten içerdiğinden kullanmadan önce içerikleri kontrol edilmelidir. Glüten içeren besin ve endüstriyel ürün yelpazesi oldukça geniş olduğundan çölyak hastalarının ürünlerin etiketlerini dikkatlice okumaları çok önemlidir. Ürünün etiketlenmesi, reklamı ve tanıtımında "Glütensiz" ibaresinin yer alabilmesi için glüten içeriğinin 20 mg/kg’ı aşmaması gerekmektedir. Etiketleri okurken bu ifadeye dikkat edilmelidir. Unutulmaması gereken, glütensiz diyet tedavi edici bir diyettir. Bu diyet, diyetisyenler tarafından kişisel olarak hazırlanır, hastaların beslenme durumu da düzenli olarak takip edilir. Sosyal medyada veya çevreden duyulan bilimsel gerçekliği olmayan bilgiler dikkate alınmamalı, sağlıklı bireyler gereksiz yere glütensiz besinleri tercih etmemelidir" dedi. (ALKÜ/ BÜLTEN)