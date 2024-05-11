Engelleri kaldıran festival

ALANYA Belediyesi’nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Engelsiz Kent Alanya Festivali, bu yıl da renkli etkinliklerle kutlandı. Gün boyunca süren etkinlikler Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Bilal Yaman, Alanya Belediye meclis üyeleri, engelli bireyler, aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden, Alanya Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen Sevgi Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün sonunda kalabalığı, Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı karşıladı.

'TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 20 MİLYON ENGELLİ VE YAKINI BULUNUYOR'

Mehter takımının gösterisinin ardından katılımcılar alanda kurulan stantları gezdiler. Etkinlikler, Kültür Merkezi A Salonu’nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın açılış konuşmaları ile devam etti. Alanya Belediye Meclis Üyesi Halime Ceylan yaptığı açılış konuşmasında, dünyada 1 milyar, Türkiye’de ise 20 milyon engelli ve yakını bulunduğunu söyledi. Ceylan, "Türkiye'de yüzde 7 civarında engelli birey bulunuyor. Yani 5 milyon insanımız özel birey. Bu bireylerimizin 4 kişilik bir ailede yaşadığını düşündüğümüz zaman yaklaşık 20 milyon insan engelli bireyler ve ailelerinden oluşuyor demektir. Bu da Türkiye'nin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor. Bu gerçekten büyük bir oran" dedi.

REKTÖR GÜNER’DEN SOSYAL EŞİTLİK VURGUSU



Alanya Üniversitesi Rektörü Mesut Güner de yaptığı konuşmada, engelli bireylerin ihtiyaçlarının doğru analizine vurgu yaptı. Rektör Güner, "Bugün burada bir araya gelmemizin özel bir nedeni var. Engelsizlerin gücünü ve değerini anlamak. Engelsizler, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası. Engelli bireylerimiz toplumumuzda birçok engelle karşılaşabiliyor. Bu engeli aşmak ve engelsiz bireylere eşit fırsatlar sunmak, kurumlar ve vatandaşlar olarak hepimizin birer borcudur. Engelli bireylerimizin yalnızca fiziki değil, sosyal ve duygusal olarak da eşitliğe ihtiyaçları var" diye konuştu.

'ENGELSİZ BİR KENT İÇİN EL ELE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ'



Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak da yaptığı konuşmada, Alanya’nın engelsiz kent imajını artırmaya yönelik çalışmalara tüm kadrolar ile ağırlık vereceklerini söyledi. Koçak, "Bugün, Engelsiz Mehter Takımı'mızdaki arkadaşlarımızdan bir tanesi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Biz engelsizlik meselesine aslında bir merhamet penceresinden bakmıyoruz. Engelli konusu aslında bir anayasal hak ve eşitlik konusudur. Engelli olmayan bireyler kadar engelli bireyler de Alanya'nın ve dünyanın imkanlarından ne eşit şekilde yararlanabilmelidir. Bu mantık çerçevesi içerisinde bakıyoruz. Alanya’yı daha engelsiz bir kent yapabilmek için herkesi el ele, kol kola çalışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAHNELENEN PERFORMANSLAR BÜYÜK ALKIŞ ALDI



Konuşmaların ardından sahne, engelli bireylere bırakıldı. Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu Öğrenci Korosu, Alanya Belediyesi Engelsiz Ritim Grubu, Alanya Özel Eğitim Okulu ve Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Oyunları ekibi, yıl boyunca hazırladıkları birbirinden renkli ve eğlenceli performansları sahnelediler. Engelli bireylerin performansları, uzun süre boyunca katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

HAYATINI KAYBEDEN MÜDAVİMLERİN AİLELERİNE PLAKET VERİLDİ



Etkinlikte, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nin müdavimlerinden olan ancak hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Dilek Direk ile Pınar Acet’in ailelerine plaket ve çocuklarının geçmiş dönemde yaptığı el emeği ürünler hediye edildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, aileler ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen resim yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi.

ENGELLİ BİREYLER ENGELSİZ MUTFAK ATÖLYESİ’NDE BULUŞTULAR



Salondaki törenin ardından, engelli bireyler Kültür Merkezi’nde kurulan Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde Alanya Belediyesi Diyetisyeni Şule Yavuz Demir ile birlikte yemek yaptılar. Engelli bireylerin hazırladığı yemekler, katılımcılara ikram edildi. Kutlamalar, Alanya’nın ünlü yerel sanatçısı Cüneyt Güzel konseri ile son buldu. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi