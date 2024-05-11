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NASA'dan Satürn'ün uydusuna çığır açacak yolculuk

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NASA, COVID-19'un sebep olduğu gecikmeleri ve bütçe aşımı sorunlarını aşarak, Dragonfly rotorlu uçak misyonuna onay verdi. 2028'de Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a yapılacak bu otonom nükleer enerjili rotorlu uçak yolculuğu, uzay araştırmalarında yeni bir dönemi başlatacak

NASA'dan Satürn'ün uydusuna çığır açacak yolculuk mask
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NASA, COVID-19 gecikmeleri ve bütçe aşımlarının yarattığı engelleri aştıktan sonra nihayet Dragonfly rotorlu uçak görevine onay verdi. Otonom olarak işletilen nükleer enerjili bu rotorlu uçak, 2028 yılında Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a çığır açacak bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.

KEŞFİN ZORLUKLARI NELER?


Titan sıradan bir gök cismi değildir. Dünya'dan yaklaşık 1 milyar 200 milyon km uzaklıkta bulunan Titan, güneş sistemimizdeki en büyük ikinci uydu ve Dünya dışında yoğun bir atmosfere sahip tek uydudur. Ancak Titan'ı gerçekten eşsiz kılan şey organik kimyasıdır. Azot ve metan bakımından zengin atmosferiyle, yaşamın yapı taşlarını anlamak isteyen bilim insanları için bir cennettir. Titan'ın petrol yan ürünlerinden oluşan bataklık benzeri yüzeyi, keşif için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Yüzeyin koşulların zorluğunu artırmasından dolayı geleneksel keşif araçları ise orada başarılı bir sonuç alamaz. Alüminyum/titanyum rotorlar kullanarak uçan Dragonfly, Titan'ın yüzeyinde sıçrayarak jeolojik araştırmalar yapmak ve biyo-imzaları aramak üzere tasarlanmıştır.

DRAGONFLY'IN YAŞAM ARAYIŞI

Dragonfly'ın görevi, yaşam belirtilerini ortaya çıkarmak için Satürn'ün uydusu Titan'ın çeşitli yerlerine seyahat etmektir. Uzay aracı, yüzeyi ve hemen altını inceleyerek organik bileşikler ve yaşam göstergeleri arayacak. Bir nötron spektrometresi, bir sondaj mekanizması ve bir kütle spektrometresi ile donatılmış olan Dragonfly, araştırmacıların Titan'ın karmaşık organik kimyasını kapsamlı bir şekilde analiz etmelerini sağlayacak.

NASA 3 MİLYAR 350 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYIRDI

Mali tartışmalara rağmen, görevin gecikmesi Dragonfly'ın Titan'a varmasını sağlamak için daha güçlü bir roket gerektiriyor. 3,35 milyar dolarlık bütçesiyle bu görev NASA'nın uzay araştırmalarının sınırlarını zorlama konusundaki kararlılığını temsil ediyor. NASA'nın Dragonfly rotorlu uçağı uçuşa hazırlanırken, insan yaratıcılığının ve durmak bilmeyen bilgi arayışının bir kanıtıdır. Bu görev sadece Titan'ın sırlarını açığa çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda yaşamın kökenlerine de ışık tutacaktır. Tüm dünyanın izlediği Dragonfly, uzay keşif tarihinin kayıtlarına geçmeye hazırlanıyor. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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11 May 2024 - 01:34 - Teknoloji

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