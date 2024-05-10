MEB'e bağlı eğitim kurumlarına atama sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bakanlığa bağlı olan, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak."
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.