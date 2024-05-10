İki otomobil birbirine girdi; ortalık can pazarı

M.S. idaresindeki otomobil ile O.B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA