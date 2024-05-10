- Asayiş

İki otomobil birbirine girdi; ortalık can pazarı

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Elazığ'da korkunç bir kaza yaşandı. Kontrolünü kaybeden seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İki otomobil birbirine girdi; ortalık can pazarı mask
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M.S. idaresindeki otomobil ile O.B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından  hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, Otomobil, kişi, ilgili

10 May 2024 - 23:47 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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