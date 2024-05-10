10 May 2024 - 23:46- Gündem G:

Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı mask
Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 23:46 DHA - Gündem

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