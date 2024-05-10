10 May 2024 - 23:26- Asayiş G:

Gece kulübü çalışanını kurşun yağmuruna tuttu

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Ankara'da dün gece geldiği eğlence mekanında çalışan bir kişiyi tabancayla yaralayan ve olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Doğukan Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gece kulübü çalışanını kurşun yağmuruna tuttu mask
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İddiaya göre, tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın el konulan işletmesi olduğu belirtilen eğlence mekanı önüne gelen Doğukan Akbaba, girişte görevli çalışan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Akbaba yanında bulundurduğu tabancayla kapıdaki görevli personele ateş açtı.  Akbaba olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

Yaralı çalışan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Doğukan Akbaba ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaba, ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

# Polis, başladı, Yaralı, Gelen

10 May 2024 - 23:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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