10 May 2024 - 23:18- Gündem G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Eğitimde şiddete karşı yasal düzenleme hayata geçecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Eğitimde şiddete karşı yasal düzenleme hayata geçecek mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

• Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

• Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

• Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

• Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 23:18 DHA Ankara- Gündem

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