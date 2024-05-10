Şok olay! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri de kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA