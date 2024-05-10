- Asayiş

Şok olay! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

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Konya'da Sıtkı Fidan, cadde üzerinde tartıştığı Ahmet G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırgan kaçan Ahmet G.'yi polis yakalanması için çalışma başlattı.

Şok olay! Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü mask
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Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı. Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fidan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri de kaçan Ahmet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, başladı

10 May 2024 - 22:55 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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