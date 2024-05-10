Fransız yıldız sezon sonunda ayrılıyor; yeni adresi Real Madrid

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyuran Mbappe, "Paris Saint-Germain'deki maceram sona eriyor. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes’te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.
6 sezondur PSG forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun yeni durağının Real Madrid olması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.