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Alanya'da Mehteran Oğuzhan amansız hastalık kurbanı

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Alanya Belediyesi Mehter Takımı görevlisi Siyami Oğuzhan hayatını kaybetti. Acı haberi Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik duyurdu.

Alanya'da Mehteran Oğuzhan amansız hastalık kurbanı mask
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Alanya Belediyesi Mehter Takımı görevlisi Siyami Oğuzhan, rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Vefat haberini Başkan Özçelik duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Özçelik, şu paylaşımı yaptı:

"Çalışanlarımızdan Siyami Oğuzhan yakalandığı amansız rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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10 May 2024 - 22:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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