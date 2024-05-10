10 May 2024 - 22:27- Gündem G:

Korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı mask
Korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Ağaçdelen (54) yönetimindeki 01 UD 321 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Faydalı Mahallesi civarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 AZ 762 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ahmet Ağaçdelen, Mustafa Talha Durmuş (24), Abdussamed Yiğit (26), Osman Efe Ağaçdelen (15), Adem Yiğit (59), Esme Durmuş (54) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ahmet Ağaçdelen burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

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10 May 2024 - 22:27 AA Adana- Gündem

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